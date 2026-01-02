Gian van Veen slår Luke Humphries i PDC World Championship, Littler i semifinalen

HQ

PDC World Championship er inne i sluttspurten, med semifinaler fredag 2. januar, med start klokken 19:00 GMT, og Luke Littler er blant de fire siste etter 5-0-seieren over Krzysztof Ratajski. Det er hans tredje PDC-semifinale på rad, og den regjerende mesteren møter Ryan Searle i semifinalen.

Gary Anderson møter Gian van Veen i kveld, etter at Luke Humphries (30) tapte 5-1 for nederlenderen i kvartfinalen 1. januar. Humphries vant 2024-utgaven av turneringen, men nå rykker Van Veen (23), som kom inn som tiendeseedet, opp til en foreløpig tredjeplass på PDCs verdensranking.

"Etter den siste kampen spurte noen meg om det var den største seieren i karrieren min, og jeg sa nei, det var EM-finalen. Nå er det nok denne seieren i kveld. Jeg er så overlykkelig, sa Van Veen til Sky Sports. Van Veen vant nylig sitt andre ungdoms-VM på rad.