Giancarlo Esposito vil spille Mr. Freeze i DCU

Det ser ut til at Giancarlo Esposito ser for seg en DCU-debut. Nærmere bestemt ønsker han å spille karakteren Mr. Freeze i James Gunns nye versjon av DC-verdenen. Dette kommer bare litt over en måned etter at Esposito først dukket opp i MCU som en del av filmen Captain America: Brave New World.

I følge IGN avslørte Esposito på FanExpo Cleveland at han ville være interessert i å spille Mr. Freeze. Han ga ingen ytterligere detaljer om hva som interesserte ham ved karakteren, men fansen begynner allerede å se forbindelsen. De tror at han ville være et godt valg for den ikoniske Batman-skurken.

Hvis Matt Reeves ikke får tak i ham først, da. Spekulasjonene rundt handlingen i Batman del 2 har vært mange siden slutten av den første filmen, og selv om den fortsatt er omgitt av mye mystikk, peker en populær teori på at et oversvømt Gotham er den perfekte rammen for en skurk som fryser alt.