Gianluca Prestianni har ankommet Madrid til tross for UEFAs sanksjon

Benfica-spiller Gianluca Prestianni har ankommet Madrid før Champions League-kampen mot Real Madrid på Bernabéu onsdag kl. 21 CET, 20 GMT, til tross for at han har fått én kamps sanksjon av UEFA etter den påståtte rasistiske fornærmelsen mot Vinícius i forrige uke.

Benfica anket sanksjonen, og klaget over at de blir fratatt en spiller mens etterforskningen fortsatt pågår, "selv om tiden det tar neppe vil ha noen praktisk effekt på returkampen i Champions League". Til tross for dette reiste Prestianni til Madrid, noe som har blitt sett på som et tegn på protest og press overfor UEFA og Real Madrid.

I det svært sjeldne tilfellet at UEFA opphever utestengelsen av Prestianni før kampen, ble Real Madrid-keeper Thibaut Courtois spurt om de vil nekte å hilse på Prestianni, og han sa at de ikke har snakket om det.

UEFAs avgjørelse "prima fiace", som ved første øyekast betyr å utestenge Prestianni mens etterforskningen fortsatt pågår, kan ses på som en måte å unngå ytterligere bråk på Bernabéu når spillerne fra Madrid og Benfica møtes igjen, men Prestiannis tilstedeværelse på stadion, kanskje til og med på benken, kan utløse ytterligere hendelser som kan destabilisere kampen, noe som kan være til fordel for Benfica, som må komme tilbake etter å ha ligget under med ett mål i forrige uke. Mourinho vil imidlertid ikke være på benken på grunn av at han har fått en rød bil, og vil ikke møte pressen i dag.