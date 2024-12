Gianluigi Donnarumma pådro seg ansiktsskade etter hårreisende spark under Monaco-PSG-kampen

HQ

Paris Saint-Germain oppnådde en stor seier i går i Ligue 1 mot Monaco, en av de få rivalene i Ligue 1, som PSG har vunnet nesten hvert år i det siste, og som nå er på vei til å vinne igjen, med 10 poengs forsprang på Marseille, Monaco og Lille.

4-2-kampen som ble spilt på Stade Louis II i Monaco, endte forferdelig for keeper Gianluigi Donnarumma, som ble utsatt for et iskaldt spark i ansiktet fra den ivorianske forsvarsspilleren Wilfried Singo. Donnarumma ble umiddelbart byttet ut etter bare 20 minutter av kampen, etter å ha pådratt seg et ansiktstraume med flere kuttskader. Han må gjennomgå medisinske undersøkelser og vil måtte hvile i "flere dager", heter det i den medisinske oppdateringen fra klubben.

Piggene på Singos støvler stakk inn i ansiktet til Donnarumma, som ble sett stønnende fra kuttene, som måtte stiftes. Det var en helt tilfeldig handling: Donnarumma gled for å stoppe ballen, og Singo rakk ikke å bevege seg og hoppet for å unngå keeperen, med det uhellet at sålen på støvelen hans traff ham rett i kinnet. Heldigvis nådde den ikke øyet hans.

Singo unngikk rødt kort da dommeren konkluderte med at det var et uhell, til tross for faren det innebar. Donnarumma ble erstattet av Matvey Safonov. Umiddelbart etter kampen kom Singo bort til Donnarumma og ba om unnskyldning, og i en video lagt ut av PSG kunne man se begge håndhilse og smile.

Gianluigi Donnarumma går mest sannsynlig glipp av neste PSG-kamp, en 64-delsfinalekamp i den franske cupen på søndag. Den neste kampen blir den franske supercupen 5. januar 2025, som også er mot Monaco...