Gianni Infantino er villig til å utvide VM i 2030 til 64 lag for å gi mindre land et incitament til å forbedre seg

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Er du lei deg fordi VM 2026 nærmer seg slutten? Det største VM noensinne har tatt imot flere lag enn noen gang før, men for første gang i historien er de fire høyest rangerte FIFA-nasjonene (Frankrike, Argentina, Spania og England) også de fire siste lagene i turneringen, som startet med 48 lag.

VM 2030 blir spesielt, da det markerer 100-årsjubileet for det første offisielt anerkjente VM. Det skal også avholdes i tre land – Spania, Portugal og Marokko – men det vil også bli spilt gruppespillkamper i Argentina, Uruguay og Paraguay. Faktisk har CONMEBOL, fotballforbundet i Sør-Amerika, presset på for en enda større turnering, et VM med 64 lag, som ville gi flere land fra kontinentet muligheten til å kvalifisere seg.

Selv om ideen har vært diskutert de siste månedene, med noen for og noen imot, har Gianni Infantino nå åpnet døren for ideen, selv om det ikke vil bli avgjort før det nåværende verdensmesterskapet er over. Han ble spurt om muligheten for en utvidelse til seksti fire lag i den sveitsiske TV-kanalen Blue Sport, og sa at dette er spørsmål som vil bli vurdert etter verdensmesterskapet... men virket åpen for ideen.

«Når man arrangerer et verdensmesterskap, er det viktig å arrangere det for hele verden – ikke bare Europa og Sør-Amerika, men faktisk hele verden. Alle nasjoner bør få lov til å drømme om å delta i verdensmesterskapet», sa Infantino.

«Man ser at kvaliteten på lagene er ekstremt høy, og den blir stadig høyere, over hele verden. Hvis man ikke gir mindre land en sjanse til å delta i VM, vil de mangle motivasjonen til å fortsette å forbedre seg.