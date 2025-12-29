Gianni Infantino forsvarer prisene for VM i fotball 2026: "Uten FIFA ville det ikke vært noen fotball"

HQ

FIFA-president Gianni Infantino har forsvart billettprisene for VM i fotball 2026 i USA, Mexico og Canada, som har vært det desidert dyreste verdensmesterskapet på grunn av varierende priser som stiger i takt med etterspørselen. I en tale på World Sports Summit i Dubai var Infantino stolt av etterspørselen, og sa at "på to uker kunne vi ha fylt 300 år med verdensmesterskap".

Infantinos uttalelser kommer etter at de har mottatt 150 millioner billettforespørsler og har seks til syv millioner billetter i salg. "10 millioner billettforespørsler hver eneste dag. I løpet av de nesten 100 årene VM har eksistert, har Fifa solgt 44 millioner billetter totalt. Så på to uker kunne vi ha fylt 300 år med verdensmesterskap. Tenk deg det."

"Det viser hvor mektig fotball-VM er. Dette er helt vanvittig", sa Infantino (via BBC Sport), mens han kort tok for seg prisene som noen fotballforbund har kalt skandaløse.

"Det som er avgjørende er at inntektene som genereres fra dette går tilbake til spillet over hele verden", sa Infantino. "Uten FIFA ville det ikke vært fotball i 150 land i verden. Det finnes fotball på grunn av, og takket være, disse inntektene vi genererer med og fra verdensmesterskapet, og som vi reinvesterer over hele verden."

Som et svar på klagene lanserte FIFA billetter til VM til 60 dollar, men noen mente at tiltaket fortsatt var mangelfullt.