Gianni Infantino skal angivelig miste stadig mer støtte, «balansen i verden vipper mot ham

HQ

Fotballverdenen ble splittet etter at FIFA-president Gianni Infantino foreslo, og deretter avviste, et prosjekt for å privatisere deler av VM, noe som skapte uro selv innenfor FIFA (deres driftsdirektør, Kevin Lamour, ble sparket denne uken etter å ha kritisert planen). Dette har ført til at mange land har kritisert Infantino, mens andre har forsterket sin støtte til den sveitsiske lederen.

Ifølge RMC Sport vil Frankrike være et av landene som eksplisitt vil si at de vil stemme mot Infantino i det kommende FIFA-valget (mars 2027) og be ham om å trekke seg tidligere. Ifølge reporteren Daniel Riolo er det som for tiden diskuteres i fotballkretser at «ECA, forbundene, UEFA, CONCACAF... De kommer til å presse Infantino til å trekke seg før mars. Han teller for tiden sine tilhengere».

Nærmere bestemt vil det franske fotballforbundet (FFF) og dets president Philippe Diallo uttale seg mot Infantino. «Diallo har ikke uttalt seg ennå; det er et møte i eksekutivkomiteen 8. september. Da vil beslutningen hans bli godkjent, og deretter vil Frankrike slutte seg til rekkene av Infantinos motstandere.»

Til slutt advarer Riolo om at «maktbalansen i verden vipper mot Gianni Infantino.