Giannis Antetokounmpo kan bli med i Los Angeles Lakers

HQ

Mye har endret seg for Milwaukee Bucks siden mesterskapet de vant i 2021 mot et Phoenix Suns. Det laget var veldig forskjellig fra det vi kjenner i dag. MVP i disse NBA-finalene var grekeren Giannis Antetokounmpo, som blant annet hadde vunnet to MVP-er i den ordinære sesongen, blitt årets defensive spiller én gang og vært med i All-Star-ligaen ni ganger.

Det var Milwaukee Bucks selv som satte sin lit til ham, og de valgte ham som nummer 15 i draften i 2013 for å utvikle en av tiårets mest dominerende spillere. Kjærlighetsforholdet mellom franchisen og spilleren, som virket idyllisk, kan være på vei mot slutten. Giannis har alltid benektet exit-rykter på grunn av sitt engasjement for Bucks, men ifølge journalisten Shams Charania er han tilsynelatende åpen for å utforske nye alternativer.

Foreløpig er ingenting hugget i stein, men det ser ut til at fans rundt om i ligaen allerede spekulerer i muligheten for Antetokounmpos ankomst til et stort marked, i dette tilfellet Los Angeles Lakers. I The Zack Lowe Show fremhevet journalisten Howard Beck superstjernens mulige destinasjoner. " Et av Los Angeles-lagene eller et av New York-lagene, kanskje Miami, ikke store markeder heller, men glamorøse, mellomstore.

Los Angeles Lakers-situasjonen

Det store problemet for Los Angeles Lakers er den lille balansen de har igjen, et av de franchisene som kan tilby minst for en eventuell byttehandel. Den samme samtalen kom opp i forbindelse med Luka Dončić-handelen, som til slutt ble en overraskelse for alle, så Lakers kan overraske oss igjen.

LeBron James' kontrakt er også et tveegget sverd for franchisen. Hvis denne handelen skulle gå gjennom, ville Lakers bli lammet på alle sider av lønnstaket, tvunget til å betale luksusskatt og straffer. Til en total laglønn på 200 millioner dollar ville Giannis' 48 millioner dollar måtte legges til, noe som ville føre til enorme skatter.

For å reflektere over muligheten har vi de siste årene sett at de velkjente Big 3 ikke har fungert spesielt godt. Brooklyn Nets med Irving, Harden og Durant eller Phoenix Suns med Beal, Booker og Durant selv, har ikke fungert i det hele tatt bra og har endt med fiasko i sluttspillet, selv uten å kvalifisere seg for ettersesongen.

Det ser ut til at vi om sommeren vil se en god dans av stjerner.

Hvor tror du Giannis Antetokounmpo vil ende opp?