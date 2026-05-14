Giant møll, Mr. Freeze og Evil Kripke: Første trailer for Stuart Fails To Save the Universe kommer

Nylig rapporterte vi om premieredatoen og de første bildene av Stuart Fails To Save the Universe, en spin-off-serie basert på The Big Bang Theory der vi får se tegneseriebutikkeier Stuart bli kastet inn i multiverset og møte alle slags sprø dilemmaer og scenarier.

Premieren er satt til 23. juli, og nå har den offisielle teaser-traileren for serien kommet og gitt oss en forsmak på hva slags eventyr den vil by på. I hovedsak blir Stuart sendt inn i et multivers som er i uorden, og det er hans jobb, sammen med noen få allierte og The Big Bang Theory-veteraner, inkludert Bert Kibbler, Barry Kripke og Denise.

Multiverset er naturligvis et fiendtlig og vilt sted der gigantiske møll lever i mørket, det som ser ut til å være Mr. Freeze jakter på gjengen, og en ond diktatorversjon av Kripke styrer Pasadena-området med jernhånd.

Det ser selvsagt ut til å være mye på gang, og du kan se dette i aksjon i teaser-traileren nedenfor.