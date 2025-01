Gibson håper å begynne å filme The Resurrection Of The Christ neste år

Oppfølgeren til The Passion of the Christ er et prosjekt som Mel Gibson har jobbet med i flere år, og det ser nå ut til at han begynner å føle seg klar til å begynne innspillingen. Manuset, som Mel har skrevet sammen med sin bror og Randall Wallace, er blitt forsinket og har tatt nesten syv år å ferdigstille.

HQ

"Jeg håper på neste år en gang. Det er mye som kreves, for det er en syretripp. Jeg har aldri lest noe lignende."

Gibson beskriver prosjektet som utrolig ambisiøst og delte nylig flere detaljer om filmen i en podcast. Blant annet vil den skildre hendelser fra englenes fall til den siste apostelens død. The Resurrection Of The Christ vil også benytte seg av de-aging-teknologi for skuespilleren Jim Caviezel, som vender tilbake til rollen som Jesus.

"Broren min og jeg og Randall har på en måte samlet oss om dette. Så det er noen gode hoder som er satt sammen, men det er også noen sprø ting. Og jeg tror at for å kunne fortelle historien ordentlig må man begynne med englenes fall, som betyr at man er på et annet sted, man er i et annet rike. Du må dra til helvete. Du må dra til Sheol."

Gibson understreker at prosjektet krever nøye planlegging og erkjenner at det vil være en utfordring å gjennomføre, men han håper å kunne levere en historie som vil berøre kinopublikummet dypt.

Er du spent på The Resurrection Of The Christ?