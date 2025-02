Gibson har annonsert to nye Guitar Hero gitar-kontrollere

HQ

Hvis vi ser bort fra det halvhjertede forsøket på live-tjenester i Guitar Hero Live fra 2015, er Guitar Hero: Warriors of Rock fra 2010 den siste ekte Guitar Hero -tittelen. Det er med andre ord 15 år siden vi rocket i stua og headbanget til klassiske metalhymner med plastinstrumenter.

Men Gibson og CRKD kunne ikke brydd seg mindre og har nå annonsert ikke bare én, men to Guitar Hero -gitarer, som kan brukes til både Rock Band og Fortnite (musikkmodus). Gitarene heter LP Black Tribal Encore Edition og LP Blueberry Burst Pro Edition, og i pressemeldingen får vi vite at "begge gitarene har den legendariske Gibson Les Paul-formen, gjenskapt som en spillkontroll".

Beslutningen om å investere i disse ganske uventede produktene forklares som følger :

"Enten du rocker løs i Fortnite Festival, gjenopplever klassiske Guitar Hero- og Rock Band-spill, eller fillerister i fellesskapsfavoritter som YARG eller Clone Hero, har vi redefinert en legende med moderne innovasjoner bygget for dagens rytmespillere.

Denne utgivelsen fortsetter gjenopplivingen av rytmespill som aldri før - og bringer bandet sammen igjen for en helt ny æra!"

Begge gitarene kommer ut i juni, og kan forhåndsbestilles nå via denne lenken. Nå krysser vi bare fingrene for at Activision tar sitt ansvar og gir ut en ny Guitar Hero...

LP Black Tribal Encore Edition