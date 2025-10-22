Gibson lanserer ny Tilbake til fremtiden-merchandise for å feire 40-årsjubileet

HQ

Det er førti år siden vi første gang så Marty McFly og Dr. Emmett Brown trosse de fleste av vitenskapens lover og reise tilbake i tid ved hjelp av en DeLorean som kjørte i 140 km/t. Vi har kanskje ikke de svevebrettene eller de romfartsantrekkene som etterfølgeren trodde vi skulle ha på oss, men vi har en ny serie med merchandise som feirer den originale filmen fra Gibson.

I originalfilmen bruker Marty McFly en kirsebærrød Gibson-gitar i sin berømte opptreden av Johnny B. Goode. Gitaren er tilbake som en del av Gibsons nye merchandise-sortiment, men dessverre er de alle forsvunnet i skrivende stund.

Selv den lett aldrende gitaren til over 17 000 pund har blitt stjålet. Men det finnes fortsatt mange t-skjorter og annet tilbehør du kan få tak i for en liten brøkdel av prisen. Plekterbokser, gitarstropper og mer kan du finne her, hvor du kan finne Back to the Future-merch så lenge samarbeidet varer.

