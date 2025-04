Gigabyte Radeon RX 9070XT Gaming OC 16G

HQ

Vi har ventet på at frelseren skulle komme. Og nå er den her. The Radeon RX 9070XT har én stor feil, og det er navnet, for jeg synes fortsatt det er rart, men ellers er det alt vi hadde håpet på.

Vi ser på Gigabytes lett tunede versjon, som også fortjener ros for sin design og Gigabytes alltid solide kjøling. Det finnes også en mindre versjon uten XT i navnet, men den koster bare minimalt mindre, og er ikke verdt det for folk flest. Den yter veldig bra og koster en veldig rimelig sum penger for ytelsen, også sammenlignet med konkurrentene, og de er på lager i de fleste butikker.

La oss gå rett på sak: Prisen ligger på rundt £720. Det er dessverre billig. Men det er spesielt billig med tanke på at kortets ytelse er millimeter unna et RTX 5080, som koster nær det dobbelte hvis du er heldig, og det tredobbelte hvis du er uheldig nok til å kjøpe det fra en halv-svindler av en nettbutikk... AMD selv bruker RX 7900 GRE og Nvidias RTX 5070 Ti som negative referanser, men etter min mening er det mer sannsynlig at du i den virkelige verden vil se det som et RTX 5080 som er skrudd litt ned.

AMDs RX 9000-serie er basert på deres nye RDNA-arkitektur. Det høres kanskje tungt ut, men det gir mye mening. Denne gangen har de optimalisert mer mot hardcore-belastninger skapt av - og i - spill. Dette betyr at effektivitet har blitt prioritert, og mye bedre Ray-Tracing har også blitt prioritert, noe som faktisk dobler ytelsen. Som alltid med AMD er rastrering, det å generere piksler, noe som er ekstremt fokusert på. Det er også en ny dual Media Engine - spesielt relevant for de som streamer - og 16 GB GDDR6-minne.

AMD har valgt å bruke AI på en veldig målrettet måte og har forbedret oppskaleringen, FSR 4, samt Frame Generation. Som et resultat har bildekvaliteten blitt betydelig bedre. Faktisk er FSR 4 ganske nær å levere opprinnelig bildekvalitet, samtidig som det gir de forbedrede bildefrekvensene som ofte mangler, spesielt i 4K-spill. For mange vil dette være vanskelig å akseptere av prinsipp - inkludert meg - men jeg har innsett at den nyeste oppskaleringen kombinert med ulike bildeforbedringsverktøy er så nær originalen at med mindre jeg står stille i et spill og ser på et lite punkt, kan jeg rett og slett ikke se forskjell. Dessverre har FSR 4 den ulempen at det krever en programmert implementering i de enkelte spillene, men antallet implementerte spill vil nå over 100 i år.

I tillegg er Path-Tracing tatt i bruk for å få mye bedre lysgjengivelse. Vi kan ikke ta med alt det nye, for det er mye, men noe av det mest geniale er bruken av AI for feilretting. Hvis det dukker opp artefakter på skjermen, oppdager AI dem via programmet Image Inspector og sender automatisk et skjermbilde med en beskrivelse til AMD, som deretter kan rette opp problemet med neste programvareoppdatering. Du kan også gjøre det manuelt eller bare slå det av, men aktiv bruk av tilbakemeldinger for å forbedre produktet er et godt eksempel på hvordan riktig bruk av AI kommer alle til gode.

Det Gigabyte har bidratt til, er deres forsterkede design, der en ganske solid ramme gir et herlig rent design som minner om AMDs gamle referansetilnærming til grafikkortdesign. Det er dobbel BIOS, men i Performance -modus er det så stille at det ikke høres, og bruker store mengder kjølevæske og Gigabytes Hawk -vifter for å levere stille, men rikelig med kjøling. I praksis betyr dette en støy på bare 38 dB, noe som er svært lavfrekvent, og en GPU som når - hold deg fast - 57 grader ved full belastning. Strømforbruket ble målt til 330 watt, så det er tross alt mye varme som skal fjernes.

I tillegg har Gigabyte tunet kortet litt, fra 2970 MHz til 3060 MHz når det er boostet - det virker ikke som mye, men jeg foretrekker at produsenten tuner kortet litt.

Og nå til den morsomme delen. Vi testet med et X870E-basert hovedkort og en 9800X3D CPU.

Vår motreferanse er et RTX 5080 og 4K-oppløsning, noe som er ganske urettferdige vilkår for et grafikkort som er laget for 1440p og koster halvparten så mye - men det kan stort sett gå hele veien.

3D-benchmark



Time Spy: 26778



Time Spy Extreme: 12912



Speed Way: 6372



Port Royal: 18722



Steel Nomad: 7244



Resultatene er litt gjørmete. Sammenlignet med et Nvidia RTX 5080 faller Speedway med 30%, TimeSpy utkonkurrerer med 1% (igjen, det er en veldig urettferdig sammenligning, dobbelt så mye som prisen, og det er egentlig RTX 5070 Ti som er konkurransen). Port Royal, en hardcore Ray-Tracing-test, har bare en forskjell på 18%, og jeg forventet mye mer, og den nye Steel Nomad -testen har en forskjell på bare 7%.

Assassin's Creed: Shadows



1080p: 76



1440p: 69



4K: 52



Til tross for at Shadows har et referanseverktøy som ikke er til noen hjelp, presterer RX 9070XT overraskende bra, og selv i 1440p holder det seg rett under 70 FPS.

Total War: Warhammer III



1080p: 229.3



1440p: 152.5



4K: 79.6



Red Dead Redemption 2



1080p: 231.77



1440p: 169.97



4K: 198.00



Det er her det virkelig blir imponerende. Jeg håper det var en feil, for vi snakker om forbedringer på 30-65 %.

Cyberpunk 2077

Ultra innstillinger, Ray-Tracing Ultra/FSR 4 + Frame Generation:



1080p: 84.25/308.36



1440p: 53.58/247.06



4K: 23.21/137.65



Star Wars Outlaws

4K Ultra Quality, med og uten FSR 4:



4K: 36



4K + FSR4: 123



Dragon Age: The Veilguard

4K Ultra-kvalitet med full Ray-Tracing, med og uten FSR og Frame Generation:



4K: 53



4K + FSR 4 + FG: 89



Et utmerket eksempel, den rå ytelsen er nær en RTX 5080, men det er bare når multi-frame-generering brukes, at den virkelig kan trekke fra 9070XT.

Call of Duty: Black Ops 6

Med og uten FSR:



1080p: 211/202



1440p: 194/281



4K: 129/210



Warhammer 40,0000: Space Marine II

4K med og uten FSR:



4K: 50/89



Warhammer 40 000: Darktide

4K med og uten FSR og Frame Generation:



4K: 41/98



AMDs RX 9070XT yter ekstremt imponerende, spesielt når det gjelder rå datakraft, og Gigabytes kjølesystem gjør det ikke mindre imponerende. Kjøp det før noen andre.