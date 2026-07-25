Gillian Anderson avslører « Lego – «The X-Files»-settet, som lanseres neste måned

Selv om Gillian Anderson har hatt en ganske strålende karriere som skuespillerinne, er det rimelig å anta at hennes mest kjente rolle var som Dana Scully i «The X-Files». Serien ble en av de mest populære sci-fi-seriene da den gikk på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet, og den ble også gjenopptatt på slutten av 2010-tallet. Den fortsetter å etterlate et varig inntrykk, noe som sannsynligvis er grunnen til at Lego har hoppet på båten for å gjenskape det overnaturlige universet i klosser.

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Dette «The X-Files»-settet, som inngår i Ideas-serien, består av 1 478 deler og inneholder Fox Mulders kontor under et skogsdiorama, samt et diorama av Dana Scullys laboratorium, med en mengde minifigurer som inkluderer Mulder, Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, Flukeman og en grå romvesen.

Settet er også fullspekket med lovende referanser og hilsener, fra «The Truth is Out There»-fliser til X-Files-dokumenter, samt blyanter i taket på Mulders kontor. Og med settet som lanseres 4. august til en pris på £179,99/€199,99, har Anderson kommentert at hun har blitt «brickifisert».

«Jeg hadde ikke forventet å trå i Scullys fotspor igjen for å undersøke et LEGO-sett… det har vært så gøy å besøke den verdenen på nytt så mange år senere. Dette settet er en fantastisk hyllest til X-Files og til fansen som har holdt mysteriet i live. Detaljnivået er strålende – det er så mange små referanser som fansen helt sikkert vil kjenne igjen – og som LEGO-fan selv elsker jeg at folk nå bokstavelig talt kan bygge sine egne X-Files-øyeblikk hjemme.»

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