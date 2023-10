Gimli gir stemme til Gimli i The Lord of the Rings: Return to Moria

HQ

Om en ukes tid vender vi tilbake til Midgard i The Lord of the Rings: Return to Moria. Dette spillet er et overlevelsesspill som utspiller seg i den fjerde tidsalder, og det skildrer en samling dverger som drar tilbake til det overkjørte kongeriket Moria for å vriste det ut av orkenes klør og bringe det tilbake til fordums prakt. Oppdraget ledes av ingen ringere enn Gimli fra Ringenes Herre, og med en så ikonisk karakter i spissen har utvikleren Free Range Games nå avslørt at selveste personen som spilte denne karakteren i Peter Jacksons filmer, kommer tilbake for å gi stemme til karakteren nok en gang.

Jonathan Rhys-Davies er tilbake som Gimli i spillet, og nå har vi fått en forsmak på hvordan denne portretteringen vil arte seg. Videoen forklarer hvordan reisen for å gjenerobre Moria ble til, og gir også en liten forsmak på hva spillet kommer til å by på.

Se åpningsfilmen nedenfor, og husk å spille spillet på PC når det lanseres 24. oktober 2023.