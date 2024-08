Gimmick 2 lanseres i september

HQ

Det 32 år gamle Mr Gimmick er nå en ekte perle for spillsamlere. Hvis du ikke har råd til å betale for denne perlen på Nintendo Entertainment System, kan du i stedet glede deg til den kommende oppfølgeren, som kort og godt heter Gimmick 2. Vi visste allerede at spillet var på vei, men nå vet vi også når det kommer. Det kommer til Switch og PC via Steam den 5. september, og til PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 og Xbox One "kort tid etter".