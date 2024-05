Gina Carano er fortsatt interessert i å jobbe med Disney, til tross for at hun har saksøkt produksjonsgiganten

HQ

Gina Carano forsøker å holde alle muligheter åpne akkurat nå. Til tross for at hun gikk til angrep på Disney og gikk til søksmål med hjelp av Elon Musk, alt fordi produksjonsgiganten ikke var fornøyd med synspunktene og meningene Carano delte, har skuespilleren i ettertid gått ut og sagt at hun fortsatt er åpen og interessert i å jobbe med Disney i fremtiden.

Carano sa så mye på Fan Expo Philadelphia -arrangementet nylig (takk, Screen Rant), der hun bemerket at hun ikke har noe imot menneskene hun jobbet med, og at hun faktisk ville glede seg over sjansen til å samarbeide med disse folkene igjen. Carano bemerket også at hun bare begynte å gi uttrykk for sine meninger fordi hun ville at folk skulle være klar over hva som skjedde bak kulissene.

Selv om vi har sett ulike rykter om at Disney har distansert seg og deretter tilsynelatende vært åpne for å jobbe med visse skuespillere tidligere (inkludert Johnny Depp under hans høyprofilerte Amber Heard-søksmål), siden Carano aktivt saksøker Disney for rundt 75 000 dollar, kan vi ikke forestille oss at Disney har det travelt med å få skuespilleren tilbake på lønningslisten deres.