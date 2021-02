Gina Carano kastes ut av Star Wars etter kontroversielle meldinger

Du ser på Annonser

Allerede før sesong to av The Mandalorian var det hett rundt Gina Carano, som spiller Cara Dune i serien, på grunn av en rekke uheldige meldinger på sosiale medier. Nå har Disney fått nok også.

For det tok ikke lange tiden fra Carano la ut følgende melding på Instagram i går før #FireGinaCarano tok av på Twitter. Meldingen kan helt klart tolkes antisemittistisk, deriblant av Disney som sier følgende i en email etter å ha blitt spurt om en kommentar:

"Gina Carano er for tiden ikke ansatt av Lucasfilm, og det er ingen planer for henne å bli det i fremtiden. Uansett er meldingene hennes på sosiale medier som nedverdiger mennesker basert på deres kulturelle og religiøse identitet avskyelige og uakseptable."

Dermed kan du være sikker på at vi ikke får se Cara Dune igjen i The Mandalorian eller Star Wars: Rangers of the New Republic med mindre Disney og Lucasfilm bare velger å finne en annen skuespiller.