Giorgia Meloni i pinlig ordveksling med Trump etter at den amerikanske presidenten kaller henne "vakker"

Et pinlig øyeblikk utspilte seg på fredstoppmøtet i Gaza den 13. oktober da Italias statsminister Giorgia Meloni virket synlig ukomfortabel under et håndtrykk med USAs president Donald Trump, og trakk seg kort unna mens kameraene fanget opp ordvekslingen.

Hendelsen skjedde mens verdens ledere møttes for å diskutere tiltak for å deeskalere Gaza-konflikten. Spenningen steg ytterligere da Trump noen øyeblikk senere henvendte seg til Meloni under en pressekonferanse og bemerket "Du har ikke noe imot å bli kalt vakker, ikke sant? For det er du."

USAs president innledet sin kommentar med å si: "Jeg har ikke lov til å si det. For det er slutten på din politiske karriere hvis du sier at hun er en vakker, ung kvinne", før han la til: "Men jeg tar sjansen."

Bemerkningen vakte kritikk på nettet og blant politiske observatører, som beskrev den som "upassende" og "malplassert" på et diplomatisk toppmøte på høyt nivå. Italias statsminister Giorgia Meloni reagerte ikke på kommentaren offentlig.