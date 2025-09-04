Giorgio Armani går bort i en alder av 91 år

HQ

Siste nytt om Italia . Giorgio Armani, et av de mest innflytelsesrike navnene innen mote, har gått bort i Italia. Han var kjent for å blande raffinert eleganse med en skarp forretningsvisjon, og bygget et globalt imperium som definerte moderne italiensk stil i flere tiår.

Armani ble ofte kalt "kong Giorgio", og han formet personlig hver eneste detalj i kolleksjonene sine, fra reklamestrategier til den siste finpussen på catwalken. Hans fravær fra moteuken i Milano nylig signaliserte hans sviktende helse, og markerte slutten på en epoke for bransjen. RIP.