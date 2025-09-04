LIVE
logo hd live | Hell is Us
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Giorgio Armani går bort i en alder av 91 år

      Det italienske moteikonet er død, opplyser selskapet torsdag.

      Siste nytt om Italia. Giorgio Armani, et av de mest innflytelsesrike navnene innen mote, har gått bort i Italia. Han var kjent for å blande raffinert eleganse med en skarp forretningsvisjon, og bygget et globalt imperium som definerte moderne italiensk stil i flere tiår.

      Armani ble ofte kalt "kong Giorgio", og han formet personlig hver eneste detalj i kolleksjonene sine, fra reklamestrategier til den siste finpussen på catwalken. Hans fravær fra moteuken i Milano nylig signaliserte hans sviktende helse, og markerte slutten på en epoke for bransjen. RIP.

      Monaco - 20-03-2024: Giorgio Armani sees under Euroleague-kampen i basketball mellom AS Monaco og EA7 Emporio Armani Olimpia Milan i Salle Gaston Medecin i Monaco. // Shutterstock

      Dette innlegget er kategorisert under:

      VerdensnyheterItalia


