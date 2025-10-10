Giro di Lombardia: Tider og hvordan du kan se klatrernes monument denne lørdagen

HQ

Det siste av de fem monumentene i sykkelsporten, Giro di Lombardia, også kjent som høstklassikeren eller "Klassikeren av de fallende bladene", og en av de mest krevende, noe som har gjort det til en ny lekeplass for Tadej Pogačar.

Det 35. etappen i UCI World Tour 2025 består av 238 km fra Como til Bergamos Città Alta, med mer enn 4 400 høydemeter mellom Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta og Passo di Ganda.

Favorittsyklister for Giro di Lombardia 2025

Rittet har blitt arrangert nesten hvert år siden 1905, og har vært dominert av ingen ringere enn Tadej Pogačar, sykkelsportens ubestridte konge, som har vunnet hvert år siden 2021, og som naturligvis er favoritt til å vinne for femte gang på rad i 2025, etter seirene i Tour de France og VM i sommer.

Hvis han vinner, vil han sammen med Fausto Coppi være den eneste rytteren som har vunnet fem utgaver av rittet (på 1940-tallet), og den eneste som har gjort det fem ganger på rad.

Fansen forventer imidlertid en duell mellom Remco Evenepoel og Tom Picockc, mens Pogacars lagkamerater Isaacl del Toro og Jay Vine kan dukke opp for UAE Emirates hvis sloveneren får problemer.

Hvordan se Giro di Lombardia 2025

Giro di Lombardia finner sted lørdag 11. oktober, med start kl. 10:55 norsk tid og forventet målgang rundt kl. 16:45 norsk tid.

Som vanlig er det Eurosport som er stedet å se det på de fleste europeiske markeder. I Italia vil det bli sendt på den offentlige kringkasteren RAI. I mellomtiden kan fans i Storbritannia se Il Lombardia på TNT Sports.