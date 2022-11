HQ

Warner Bros. Montréal har lovet at de ville legge til en spesiell modus i Gotham Knights som tillot co-op for opptil fire spillere i stedet for bare to. De holder nå det løftet med Heroic Assault.

Utvidelsen er helt gratis, og legges til i dag kl. 17. Den legger til den nye modusen med samme navn, som også tilbyr en ny historie sentrert rundt skurken Starro.

Vi vet imidlertid ikke så mye mer enn det siden utvikleren ikke har gitt ut noen trailer.

Spiller du det fortsatt?