Gjenopplev de første Pokémon-kampene i 3D med Pokémon Stadium den 12. april

Hvis du er gammel nok til å ha levd gjennom slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet med en konsoll, er du mest sannsynlig kjent med Pokémon Stadium. Hal Laboratorys tittel tok Pokémon-feberen fra den tiden til et nytt nivå, og viste oss 3D-kamper og forskjellige spillmoduser, inkludert en partymodus med opptil tre andre venner som vi fortsatt husker med glede.

Sammen med spillet ble det også distribuert en av de mest nyttige eksterne enheter (og mindre verdsatt av Nintendo på den tiden), Transfer Pak. Med denne enheten kunne vi overføre Pokémon fra vårt Red og/eller Blue-spill til N64-kassetten og derfra bruke dem i kamp. Og som om ikke det var nok, kunne vi også spille disse kampene på den (store) TV-skjermen.

Vel, for å gjenoppleve all magien fra den tiden, har Nintendo bestemt seg for å legge til Pokémon Stadium i Nintendo 64-katalogen i abonnementstjenesten Nintendo Switch Online + Expansion Pass. Dette inkluderer selvfølgelig en online flerspillermodus for å nyte kamper og minispill med venner uansett avstand. Pokémon Stadium kommer til NSO + Expansion Pass 12. april. Du kan sjekke ut traileren nedenfor.