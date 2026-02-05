Gjenopplev den herlige Virtua Racing-æraen med det splitter nye 4PGP

Hvis du er gammel nok til å ha spilt på begynnelsen av 90-tallet, husker du helt sikkert den komplette knockouten som Sega leverte med Virtua Racing, en tittel som bidro sterkt til 3D-revolusjonen i spillverdenen. Selv i dag er det fortsatt morsomt å spille takket være fokuset på ren spillopplevelse fremfor realisme, og for de som ønsker å gjenoppleve glansdagene, finnes det nå mange muligheter til å gjøre det.

I hvert fall hvis du eier en Switch, eller enda bedre, en Switch 2. Det japanske studioet 3goo har gitt ut 4PGP, et racingspill som virkelig låner inspirasjon fra Virtua Racing og tilbyr lokal og online flerspiller for opptil fire personer. Hvis du lurer på hvor mye det låner fra Segas racingklassiker, kan vi fortelle deg at Tomoyuki Kawamura har komponert musikken til 4PGP, den samme komponisten som skrev musikken til Virtua Racing...

Som et virkelig søtt og velsmakende kirsebær på toppen finner vi også støtte for racing med 120 bilder per sekund (90 hvis du spiller med tre eller fire personer lokalt) på Switch 2. Switch-versjonen, som kjører med 60 bilder per sekund, har heller ikke blitt forsømt.

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor. Vi er ikke de eneste som føler at helgeunderholdningen vår er reddet, ikke sant?