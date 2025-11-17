Gjenopplev det heroiske øyeblikket da Troy Parrott fullførte comebacket og gjorde hat-trick for å ta Irland til VM-sluttspillet

HQ

Etter den sjokkerende 2-0-seieren over Portugal forrige torsdag, måtte Irland vinne over Ungarn for å kvalifisere seg til VM-sluttspillet som gruppetoer. Uavgjort ville ha vært en fordel for Ungarn, som var svært nære... men så hvordan Troy Parrott fullførte et comeback og et hat-trick i det 80. og 96. minutt. Den 23 år gamle irske spissen, som for tiden spiller for den nederlandske klubben AZ Alkmaar, tidligere i Tottenham Hotspur, scoret heroisk i det siste minuttet på Puskás Aréna i Budapest (der den neste Champions League-finalen spilles).

Irland kvalifiserer seg på denne måten til det europeiske sluttspillet i mars 2026, der 16 lag kjemper om de fire siste plassene til neste sommers fotball-VM i USA, Mexico og Canada. Irland kvalifiserte seg sist til VM i 2002, mens Ungarn ikke har spilt VM siden 1986.

Irlands seier fikk ingen konsekvenser for Portugal, som slo Armenia 9-1, uten Cristiano Ronaldo, som ble straffet etter å ha fått rødt kort i kampen mot Irland, der Parrott også scoret to mål.