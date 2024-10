Gjenopplev historien til Minecraft med denne detaljerte coffee table-boken

HQ

Ser salongbordet ditt litt goldt ut? Mangler du noe som binder rommet sammen og tilfører litt ekstra karisma og sjarm? I så fall har Mojang og Penguin Random House books kanskje den perfekte løsningen.

Denne innbundne boken, kjent som The World of Minecraft, utforsker historien til blokkverdenen og hvordan den gikk fra å være et enmannsprosjekt i 2009 til å bli en global sensasjon med en planlagt filmatisering på storskjerm i 2025.

Vi blir fortalt at boken er et "must-have samlerobjekt" og at det er den "definitive beretningen om spillets historie, som kombinerer eksklusive intervjuer fra Mojang-studioet og erindringer fra mangeårige medlemmer av spillsamfunnet."

The World of Minecraft er tilgjengelig for kjøp noen steder i dag, og den kommer i to varianter; en basisutgave som bare er den innbundne boken, og en annen Special Edition som også inkluderer en nummerert utgave av boken, et clamshell-etui, et vendbart omslag og signerte kunsttrykk.

Dette er en annonse:

Kommer du til å legge The World of Minecraft til samlingen din?