Gjenopplev Luka Modrić og Carlo Ancelottis følelsesladde hyllest da de vinket farvel til Real Madrid

"Ikke gråt fordi det er over, smil fordi det skjedde", sa Luka Modrić i sin avskjedstale da han forlot Santiago Bernabéu stadion for siste gang. Det blir ikke siste gang han går i hvitt: Han har fortsatt minst tre kamper i klubb-VM i slutten av neste måned, men det var hans farvel til 70 000 gråtende fans på stadion, og millioner flere som så på hjemme.

Kampen ble en 2-0-seier mot Real Sociedad fra midten av tabellen på Madrids siste kampdag i LaLiga. To mål av Kylian Mbappé, som klamrer seg til gullstøvelen som toppscorer i alle europeiske ligaer (Mohamed Salah må score tre mål i morgen mot Crystal Palace), et av de få lyspunktene i en dårlig sesong uten store titler for Los Blancos.

Den vil imidlertid bli husket som den siste kampen for klubblegenden Modric (som har vunnet 28 trofeer siden han kom til Real Madrid i 2012, og fyller 40 år i september) på Bernabéu, og den siste kampperioden for Carlo Ancelotti på benken. Begge mottok følelsesladde hyllester etter kampslutt.

Carlo Ancelotti har fått mye kritikk i år, og mange fans har til og med bedt om at han skal få sparken. Nå kom øyeblikket: Den italienske treneren sa også farvel til Real Madrid-fansen, og avsluttet som kjent kontrakten sin ett år tidligere slik at han kan flytte til Brasil, en bevegelse som bare ble bekreftet av klubben to dager tidligere.

Men med litt perspektiv kan ikke noen få måneder drukne fem år der Ancelotti tok med seg 15 trofeer til Real Madrids samling, inkludert tre Champions League-titler og to ligatitler. Og Ancelotti, som hadde holdt seg like nøktern og behersket som vanlig i sine siste offentlige opptredener, brøt sammen da han husket "Karims tre mål mot PSG, eller Rodrygos to mot City, eller Lukas pasning mot Chelsea, eller Joselus to mål mot Bayern".

Lucas Vázquez sier også farvel til Bernabéu

Tre Real Madrid-legender gikk av med pensjon i dag: Lucas Vázquez, som tilbrakte hele karrieren siden han var 16 år i Real Madrid - med unntak av ett år hvor han var utlånt til Espanyol - forlater også klubben i år, selv om klubben ikke hadde kunngjort det offisielt og han ikke fikk en personlig hyllest. Spillere og fans visste det imidlertid, og han ble hyllet av alle spillerne da han forlot banen og ble byttet ut i det 76. minutt.

Men det desidert mest emosjonelle øyeblikket skjedde i det 85. minutt, da Modrić ble byttet ut og kampen ble stoppet helt, slik at Real Madrid- og Real Sociedad-spillerne, alle på en gang, kunne gi ham en æresvakt. Til og med Toni Kroos, som la opp for ett år siden, sluttet seg til sine tidligere lagkamerater for å gi Ballon d'Or 2018 en følelsesladet hyllest på en dag som Real Madrid-fansen aldri vil glemme.