Gjenopprett båndet mellom mennesker og drager i Dragon Shelter i september

Dragon ShelterI september lanseres den nye oppdrettssimulatoren fra Wild Forest Studios og Curve Games. Spillet, der du inntar rollen som en fantasyhelt som heller vil bli venn med drager enn å drepe dem, er på vei til oss i september.

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Spillet foregår i en verden der båndet mellom mennesker og drager må gjenopprettes. Du som spiller får i oppgave å gjenopprette dette båndet, og skal forvandle forlatte landområder til blomstrende gårder og byer.

Du skal dyrke avlinger, samle ressurser, bli venn med drager og byfolk i Dragon Shelter. Spillet lanseres på PC den 24. september.