Gjenopprett planetens helse ved å rydde opp alene eller sammen med andre Clean Up Earth

Det virker som om den offentlige bekymringen for klimaendringer og global oppvarming kommer og går avhengig av hvilken tid på året det er, men det er alltid mulig å få mer gjennomslagskraft om sommeren, ettersom de rekordhøye temperaturene vi opplever år etter år (spesielt for oss på den nordlige halvkule) setter helsen til mange mennesker, spesielt sårbare grupper, på prøve.

Derfor er det også viktig å gi plass til spill som Clean Up Earth, en stille økologisk rengjøringssimulator der vi må utforske en forurenset verden full av søppel som vi må samle inn og eliminere slik at naturen kan regenerere seg selv, alene eller sammen med venner. Selv om utviklingen av spillet allerede er godt i gang, vil det bli utgitt på PC(Steam) tidlig neste år, men først vil vi ha en Kickstarter-kampanje hvis midler vil gå til å betale for konsollversjonen og nye funksjoner for spillet.

"Under forskningen for Dolphin Spirit: Ocean Mission, så vi både den menneskelige påvirkningen på økosystemene og den dype forbindelsen spillerne har med naturen", sier Eric Zmiro i Magic Pockets. "Med Clean Up Earth ønsket vi å skape et spill som var morsomt å spille, avslappende og givende, og som forsiktig minnet oss på at selv små handlinger kan utgjøre en reell forskjell."

Studioet planlegger også å gjøre Clean Up Earth til en drivkraft for sosial endring ved å samarbeide med naturvernorganisasjoner og -initiativer i den virkelige verden.