Gjert Ingebrigtsen nekter for å ha brukt vold mot barna sine, beskriver seg selv som "overbeskyttende"

Rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen, far til OL-medaljør og verdensmester i friidrett, Jakob Ingebrigtsen, fortsetter inn i andre uke. Han er tiltalt av tre av sine sønner, Jakob, Flip og Henrik, alle OL-utøvere, for psykisk og fysisk mishandling av dem og søsteren Ingrid, som nå bor i fosterfamilie, etter en hendelse i januar 2022, da Gjert skal ha pisket Ingrid i ansiktet med et vått håndkle, noe som fikk brødrene til å bryte kontakten med faren, som tidligere var treneren deres.

I Gjerts vitneforklaring har faren (59) benektet at han noen gang har slått dem, og sagt at han er helt imot vold. Han avviste anklagene fra Jakob, som beskyldte ham for å ha slått ham i ansiktet da han kom for sent til et løp, og sparket ham i magen da han falt av en sparkesykkel da han var barn. Gjert bekreftet imidlertid at han ved en anledning kastet PlayStation ut av vinduet fordi han ønsket å "implementere ikke-vold i mine barns oppdragelse", og at de hadde "en konstant trang til å spille spill med voldselementer" (ifølge The Guardian nevnte han Counter Strike og Grand Theft Auto som eksempler) fordi "vold ikke er en løsning på noe som helst".

Gjert, som brøt sammen i gråt flere ganger, sier at det er utenkelig at han noen gang kunne slå barna deres, forklarte sin versjon av håndklehendelsen med Ingrid, og sa at han bare tok kontakt med fingeren hennes, og at han savner henne hver dag, ettersom hun ikke har bodd hos foreldrene siden. Til sitt forsvar beskriver treneren seg selv som en overbeskyttende far, som matcher de "helt ekstreme" sportslige ambisjonene til noen av barna sine (via BBC Sport), og sier at han elsker dem veldig høyt.

Gjert Ingebrigtsen risikerer opptil seks års fengsel for mishandling av Jakob og Ingrid. Rettssaken vil vare frem til 16. mai.