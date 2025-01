Gjør AI oss smartere eller bare latere?

HQ

Forskere hever øyenbrynene over hvor mye vi er avhengige av kunstig intelligens i det daglige, og nyhetene er ikke bare gode. En ny studie har undersøkt hjernen til 666 personer i ulike aldre og på ulike utdanningsnivåer, og avslører at selv om kunstig intelligens sparer tid og energi, kan det føre til at kritisk tenkning svekkes. Studien fant en direkte sammenheng mellom AI-bruk og kognitiv avlastning - et fancy begrep for outsourcing av mental innsats til gadgets. Deltakere med høyere utdanning var flinkere til å faktasjekke forslagene fra AI, men alle brukerne innrømmet at de fryktet å miste sitt mentale overtak. Dataene lyver ikke: mer avhengighet av AI betyr mindre selvstendig problemløsning. Så er vår kjærlighetsaffære med AI i ferd med å sløve vårt skarpeste verktøy - hjernen vår? Hva mener du?

Utvikler vi oss med AI, eller utvikler vi oss på grunn av den?

