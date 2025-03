Gjør deg klar for en blading av gigantisk mecha og ekstraksjonsskytespill i Sand

Satt i en post-apokalyptisk verden med en industriell estetikk, kommer Sand neste måned, den 3. april. Presentert under IGN Fan Fest, kunne spillerne lære mer om prosjektet utviklet av Hologryph og utgitt av tinyBuild, og vi er i ferd med å prøve det ut.

I Sand kommer vi inn på den ødelagte planeten Sophie, som en gang var full av ressurser. Vi tar rollen som galicierne, innbyggerne i en region i det østerriksk-ungarske imperiet. Vi må utforske ruiner, plyndre ressurser og konfrontere spillere og innbyggere på planeten.

For å overleve må vi bygge Tramplers, mekaniske baser som fungerer som transport, husly, lagring og våpen. Med disse må vi reise rundt i verden, befeste oss og delta i kamp på sanddynene.

Under Steam Next Fest ble demoen rangert som et av de 10 mest spilte spillene, og den åpne testen tiltrakk seg mer enn 200 000 spillere, noe som tyder på at folk vil ha mer av denne action-overlevelsesopplevelsen.

Vi gir deg traileren nedenfor.