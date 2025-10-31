Gjør deg klar for en fantastisk kjørende jul med Paw Patrol Rescue Wheels: Championship

HQ

De yngste i familien blir stadig mer interessert i videospill, og det er lite foreldre kan gjøre for å stoppe det. Vi ønsker heller å omfavne dem og lære dem å nyte denne underholdningen på samme måte som vi selv liker den. Det er mange nye valgmuligheter innen racingspill i år, med Mario Kart World, Sonic Racing: Crossworlds og Disney Speedstorm topper startlisten, men i dag melder en ny utfordrer seg på i kampen om å bli kongen av racing neste jul.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship Lanseres i dag til Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One, Xbox Series X/S og PC, og byr på spennende og stilig racing sammen med de berømte valpene og en rekke nye figurer som aldri før har vært tilgjengelige i andre titler i serien, inkludert Roxi, Boomer og valpenes skurk og antagonist Borgmester Humdinger i egen person.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship Spillet har 12 forskjellige baner og tre forskjellige etapper der figurene utfører triks og stunts i luften for å få boost og låse opp nye bevegelser, samtidig som de samler godbiter til valpene og power-ups for å kjøre fortere. Alt dette er imidlertid designet med tanke på tilgjengelighet, og Outright Games, skaperne av spillet, har tenkt på veldig intuitive kontroller designet for barn fra tre år, så det er ideelt å ha noen løp med de minste og med familien, takket være samarbeidsmodus.

"Vi er begeistret over å bringe Paw Patrol Rescue Wheels: Champions til familier over hele verden", sier Stephanie Malham, administrerende direktør i Outright Games. "Tilsetningen av elskede figurer som Roxi, Boomer og ordfører Humdinger, sammen med vår tilgjengelige, men spennende racingmekanikk, sørger for en morsom spillopplevelse for Paw Patrol-fans i alle aldre."

Hva synes du, er du klar til å kappkjøre rundt Adventure Bay med figurene i Paw Patrol Rescue Wheels: Championship?