Gjør deg klar for en svært britisk western med samuraier i Tornado

Lionsgate er et produksjonsselskap som alltid satser stort på ideer, uansett hvor gale de er eller ikke. Og deres produksjoner, som alltid svinger mellom lavmælt kassasuksess og megasuksess, får snart selskap av en westernfilm regissert av skotten John Maclean, Tornado.

Med Tim Roth i spissen og Takehiro Hira, Kōki, Jack Lowden, Douglas Russell, Rory McCann og Jamie Michie på rollelisten, utspiller historien seg på den engelske landsbygda rundt 1790. Det offisielle sammendraget forteller oss at "Tornado, en besluttsom ung japansk kvinne, befinner seg i en farlig situasjon når hun og hennes fars omreisende samurai-dukketeater møter en gjeng hensynsløse kriminelle ledet av Sugarman og hans ambisiøse sønn Little Sugar. I et forsøk på å skape seg et nytt liv griper Tornado muligheten til å ta saken i egne hender og stjele gullet fra det siste kuppet. Faren blir myrdet av gjengen, og Tornado er i livsfare, og det blir et kappløp mot tiden for å unnslippe en voldelig slutt og hevne farens død."

Filmen har ennå ingen lanseringsdato, men du kan se den første traileren nedenfor.