Gjør deg klar for sesongens største maskeball med Bridgerton-arrangementet i The Sims 4

HQ

Med mindre du har bodd under en stein uten en smart-TV i nærheten, vet du at et av de største strømmefenomenene de siste årene utspiller seg i England i Bridgerton. Netflix-serien går på tvers av tidsepoker og landegrenser, og forteller historien om en velstående britisk familie og deres sønner og døtre som finner kjærligheten i sosieteten. Og alle som har sett den, har sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt: "Jøss, hadde det ikke vært flott å ta på seg et fancy antrekk og delta på en av disse megafestene?". Det ser ut til at folkene hos Electronic Arts har tenkt det samme, for de har bestemt seg for å bringe glamouren og elegansen fra Bridgerton til The Sims 4.

Innloggingsarrangementet Lady Bridgertons maskeradeball finner for øyeblikket sted på The Sims 4, og varer til 4. juli. I løpet av arrangementet kan du tjene belønninger med Bridgerton-tema hver uke, og du kan bygge og dekorere din egen ballsal, belysning, hager og, selvfølgelig, en stor garderobe full av tidstypiske kjoler og frisyrer til simmene dine. Det finnes også en Lady Bridgertons maskeradeball-pakke i spillbutikken, som inneholder møbler, tilbehør til å kle seg ut i og flere bygninger med tema fra serien.

Et mesterstykke, ettersom det ser ut til at en betydelig del av The Sims 4 -publikummet også er fans av Bridgerton. Kommer du til å få tak i og glede deg over dette nye innholdet for The Sims 4? Ta en titt nedenfor.