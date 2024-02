Gjør deg klar til å vaske Warhammer 40.000-universet i PowerWash Simulator

HQ

Å bekjempe titusenvis av de mest motbydelige, voldelige og grusomme fiendene du kan tenke deg er en skikkelig skitten jobb. Og som du sikkert vet, er det viktig å holde tingene rene for at de skal vare lenger og fungere skikkelig.

Det er her du kommer inn i bildet, for nå lanseres det tidligere avslørte Warhammer 40 000-samarbeidet i PowerWash Simulator. Fra og med 27. februar får vi muligheten til å "bruke dine velutdannede Adeptus Mechanicus-vedlikeholdsevner på et utvalg av gjørmete keiserlige relikvier, fra sporene til en Rogal Dorn-stridsvogn til det høye panseret til en ruvende keiserlig ridder."

Vi må si at dette ser ut til å være det mest vellykkede samarbeidet så langt fra PowerWash Simulator, og selv om den avslappede rengjøringen kanskje ikke virker så veldig 41st Millennium - ser det likevel veldig kult ut. Sjekk det ut i traileren nedenfor før lanseringen.