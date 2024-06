Gjør dine veddemål for den nært forestående Nintendo Direct

HQ

De nye Switch-titlene som vil fylle resten av 2024, i den siste delen før vi møter etterfølgeren, vil bli plukket opp i en Nintendo Direct-presentasjon som selskapet offisielt har satt til juni i år. Etter at støvet har lagt seg etter Summer Game Fest og de respektive PlayStation-, Xbox- og Ubisoft-rundene, har det japanske selskapet bare to datoer igjen for å sende showet sitt: enten denne uken eller neste uke. Enten tirsdag eller onsdag, som tradisjonen tilsier.

Når Nintendo Direct i juni kommer, spekulerer fansen allerede i hva den vil dekke. De mest optimistiske håper på den første visningen av Metroid Prime 4, et spill som ble avduket for Switch, men som gjennomgikk et utviklingshelvete som inkluderte to eierskifter, og som det ville være overraskende om det ikke kom til produsentens neste konsoll. Men hva om Samus Aran dukker opp med Metroid 6 i en ny sidescrollende del, kanskje utviklet av MercurySteam akkurat som Metroid Dread?

Andre, mer konservative veddemål er remakes og remastere fra Gamecube-æraen. Siden Metroid Prime Remastered var en slik hit i fjor, ville det være fornuftig å se en mindre forseggjort samling av Metroid Prime 2: Echoes og Metroid Prime 3: Corruption for å fullføre Retro's trilogi på Switch. Og når vi snakker om kompilasjoner, har det vært en åpen hemmelighet i flere år at Nintendo hadde de to Zelda-spillene til den kubiske konsollen, The Wind Waker HD og Twilight Princess HD, som kom fra Wii U, klare til å bli utgitt i en eller annen luke i kalenderen. Hvilket bedre tidspunkt enn dette? Selvfølgelig er det andre som foretrekker å spille A Link Between Worlds i HD...

Så er det de mer sprø ideene: Er det på tide med MIA Hollow Knight Silksong etter å ha hoppet over flere showcases og blitt et meme? Vil Grand Theft Auto V bli en realitet for Switch i det mest grelle fraværet i hele katalogen? Og med den doble overraskelsen av LEGO Horizon Adventures og Civilization VI på hybriden, vil Microsoft motvirke med sin utskjelte Hi-Fi Rush eller vente på Switch 2?

Vi i Gamereactor kjenner til noen få spill som kommer ut i Direct som vi ikke kan fortelle deg om, men ingen av dem er blant disse spillene før showet. Hvilke titler håper du å se for Switch resten av året? Og hva ville være din drømmekunngjøring?