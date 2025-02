"Gjør Europa stort igjen": Høyreledere samles i Madrid med nasjonalistisk visjon om å "gjenerobre" kontinentet

HQ

Madrid ble denne lørdagen scenen for et ambisiøst maktspill da Europas høyreekstreme ledere samlet seg til et høyprofilert toppmøte og erklærte at de hadde til hensikt å redefinere det politiske landskapet. Under slagordet "Make Europe Great Again" presenterte de en visjon om et kontinent styrt av suverene stater, løsrevet fra Brussels innflytelse og progressive politikk.

Under arrangementet, som ble arrangert av spanske Santiago Abascal, deltok nøkkelpersoner som franske Marine Le Pen, italienske Matteo Salvini og ungarske Viktor Orbán - alle oppmuntret av Donald Trumps gjenkomst i Det hvite hus, som de hyllet som bevis på at nasjonalistisk politikk er på fremmarsj. Stemningen var glødende da talerne gikk til angrep på innvandring, ideologi og europeisk byråkrati, og fremstilte bevegelsen sin som en historisk "gjenerobring" av Europas kulturelle og politiske identitet.

Le Pen og Orbán tok til orde for et dramatisk skifte bort fra det de beskrev som EUs "globalistiske agenda", mens Salvini kjempet for en tilbakevending til en "fornuftig politikk" forankret i nasjonal suverenitet. Parolene fant gjenklang blant de 2000 tilhørerne, der mange viftet med nasjonale flagg og jublet for et Europa som de mener er under beleiring av liberale eliter.

Men til tross for denne oppvisningen i samhold er alliansen Patrioter for Europa fortsatt splittet. Sentrale nasjonalistiske partier som Giorgia Melonis Italias Brødre av Italia og Polens Lov og rettferdighetsparti har distansert seg, skeptiske til å omfavne en blokk som fortsatt er kontroversiell selv innenfor det høyreekstreme spekteret, og den interne splittelsen reiser spørsmål om alliansens evne til å konsolidere makten foran fremtidige valg.

I mellomtiden avviste Spanias regjerende sosialistparti raskt samlingen som et "ultrahøyre-spektakel", og hevdet at dens innflytelse på europeisk politikk ville være begrenset. Men med høyreekstreme partier på fremmarsj i flere land og en økende misnøye med de tradisjonelle partiene i befolkningen, kan bevegelsens momentum ikke ignoreres. Hvorvidt dette momentumet kan omsettes i varig valgsuksess, gjenstår å se.