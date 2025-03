Gjør Gamecube-kontrolleren comeback for Switch 2?

HQ

Den vakte følelser da den ble utgitt som et resultat av sin ukonvensjonelle design, men Gamecube-kontrolleren er fortsatt elsket. Nå har vi (via NintendoLife) et mulig tegn på at den kan være på vei tilbake.

En ny FCC-registrering fra Nintendo for en "trådløs Bluetooth-kontroller" med modellprefikset 'BEE' (Switch 2) avslører en etikettplassering som tilsvarer baksiden av Gamecube-kontrolleren, nærmere bestemt der C-pinnen er plassert. Dermed ser det ut til at Nintendo faktisk jobber med en kontroller som i det minste er fysisk lik Gamecube-kontrolleren.

Dette får selvfølgelig fansen til å håpe på Gamecube-kompatibilitet med Switch 2, kanskje som en del av Switch Online-abonnementstjenesten, der tidligere klassiske kontrollere har blitt gitt ut på nytt i trådløse versjoner. Gamecube-spill for Switch Online har vært etterspurt i årevis.

Den 2. april får vi se Switch 2 på ordentlig for første gang, men om Nintendo også vil vise frem tilbehør som en offisiell Gamecube-kontroller (som uansett føles som en ganske nisjepreget greie for fansen), er det ingen som vet.