Gjør krav på en gratis kosmetisk gjenstand for Sonic Racing: Crossworlds

Vi vet at det å måtte registrere seg overalt ofte blir sett på som en plage for spillere. Sega-spill krever det vanligvis ikke, men faktum er at det likevel kan være en god idé å skaffe seg en Sega-konto.

Den japanske giganten gir jevnlig ut gratis DLC til sine titler, og nylig gjorde de et nytt kostyme tilgjengelig for Shinobi: Art of Vengeance (et tilbud som gjelder frem til 30. september). Nå har de også lagt til Blue Star Extreme Gear, slik at du kan kjøre med stil i Sonic Racing: Crossworlds, og det er helt gratis å gjøre krav på for alle med en konto.

Bare gå til denne lenken, opprett en Sega-konto, og få litt ekstra gratis digital underholdning.