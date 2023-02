Gjør sykkelen om til en elsykkel med Swytchs konverteringssett

HQ

Kardio-øvelser kan være en massiv smerte, men heldigvis de siste årene sett en fin måte å bekjempe dette i form av eBikes. Dette er sykler som har motorer som kan brukes til å faktisk drive sykkelen mens du lader den ved å tråkke. Men siden disse kan være ganske dyre er de ikke alltid de mest tilgjengelige alternativene.

Teknologiselskapet Swytch har kommet opp med en løsning på disse problemene i form av et konverteringssett som lar folk gjøre hybridsyklene sine til en eBike alt ved hjelp av et lett festbart sett med motorer, batterier og kontrollsystemer.

For å se hvordan dette systemet fungerer i praksis har vi fått tak i Swytchs konverteringssett, og vi har lekt med det som en del av den nye episoden av Quick Look. Sørg for å se videoen nedenfor for å se om denne eBike-løsningen vil være noe for deg.