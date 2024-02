Gladiator 2 kostet over 300 millioner dollar å produsere

Hvis man skal tro ryktene, er produksjonsbudsjettet for oppfølgeren til den episke filmen Gladiator i ferd med å sprenge alle grenser. Budsjettet var satt til rundt 165 millioner dollar, men ryktene sier at det ved slutten av innspillingen skal ha steget til svimlende 310 millioner dollar, til tross for at Paramount insisterte på at den 49 dager lange innspillingen skulle holde seg under 250 millioner dollar.

HQ

En av hovedårsakene til den enorme økningen i budsjettet var Hollywood-streiken, som angivelig kostet studioet 600 000 dollar i uken da innspillingen var stengt, noe som bringer totalsummen opp i 10 millioner dollar. Men 10 millioner dollar er en dråpe i havet for disse produksjonsgigantene, så det er selvsagt ikke hele historien. Innspillingen har vært preget av flere ulykker og også flere klager på dyremishandling fra PETA.

Ridley Scott, filmens regissør, mottok et åpent brev fra PETA med påstander om at hester og aper hadde blitt skadet under innspillingen, noe produksjonen benekter. Uansett vil det enorme budsjettet på 310 millioner dollar reise spørsmålet om filmen vil tjene inn nok penger til å dekke innspillingskostnadene.

Gladiator 2 er fylt med store stjerner som Denzel Washington, samt Connie Nielsen tilbake som Lucilla, og i rollen som Lucius som filmen skal dreie seg om ser vi Paul Mescal. Scott sier :

"Lucius har vært ute i villmarken i... la oss se, vi så ham sist da han var 12 år. Omtrent 12-15 år senere har han vært ute i ødemarken og mistet kontakten med moren. Moren har mistet kontakten med ham. Hun vet ikke hvor han er. Hun tror at han kanskje er død."

Takk, The Hollywood Reporter.