Gladiator 2 popcornbøtta har blitt avslørt

Takk, Dune: Part Two. Du har nå sørget for at hver eneste blockbuster eller storfilm har fått sin egen unike popcornbøtte, men denne Gladiator 2 samlerobjektet vil i det minste ikke få folk til å krangle om hvordan de kan gjøre upassende ting med den.

Popcornbøtten Gladiator 2 har blitt avslørt, og selv om det ikke er et overraskende design, er det absolutt mer tamt enn det kanskje kunne ha vært. En pen, svart popcornbøtte har et gyllent design, komplett med en griffon på siden, og en stor hjelm, lik den Russel Crowe hadde på seg i den første filmen, har blitt plassert på toppen. Du åpner hjelmen for å få tak i popkornet.

Det følger også med et drikkebeger som en del av samleobjektene, så hvis du planlegger å se Gladiator 2 på kino neste måned, bør du kanskje tenke på å punge ut med litt ekstra penger. Sjekk ut bildet av bøtta og koppen nedenfor :

Dette er en annonse: