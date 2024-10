Gladiator 2 skaper stor begeistring etter de første forhåndsvisningene

HQ

Vi er mange som er bekymret etter å ha sett traileren til Gladiator 2, en oppfølger til en moderne klassiker som kanskje aldri trengte en fortsettelse. Men skal man tro de første reaksjonene fra Los Angeles-baserte filmkritikere, ser det ut til å bli Ridley Scotts beste film siden The Martian eller Black Hawk Down. Nedenfor er noen av de rosende reaksjonene på sosiale medier, og vi begynner med Jillian Chilingerian (OffScreenCentral), som applauderer Washingtons prestasjon :

"Graver inn Denzel Washingtons navn på Oscar for beste mannlige birolle for Gladiator 2 her og nå."

Scott Menzel (We Live Entertainment) var også ekstatisk :

"Gladiator II er Ridley Scotts beste film siden The Martian. Et stort, blodig og tøft actionspektakel som bygger videre på arven fra originalen. Filmen byr på vakre kulisser og mange episke slag. Paul Mescal briljerer."

Griffin Schiller (Filmspeak) beskrev oppfølgeren som "episk" og direkte "shakespearesk":

"Ridley Scott vender tilbake til Colosseum for å bevise for verden at HAN. STADIG. HAR. DET. Helt BUZZING etter #GladiatorII! En EPISK Shakespeare-fortelling om håp, meningsløshet og makt i et system som smuldrer opp. Denzel FEASTER i en showstopping, machiavellisk forestilling. For en film!"

Germain Lussier fra Gizmodo var ikke like begeistret, men syntes likevel det var en severdig film:

"#GladiatorII når ikke helt opp til originalens storhet, men det er en jævlig fin oppfølger med store innsatser, en solid historie og utmerkede prestasjoner. Jeg likte den godt, og det vil nok de fleste også gjøre, men den mangler litt på det følelsesmessige. Alt er veldig enkelt og overfladisk."

Drew Taylor fra The Wrap trakk paralleller til Top Gun: Maverick i sin balanse mellom gammelt og nytt:

"Ta det med ro, romere. #Gladiator2 er den typen storskala filmskaping som bare Ridley Scott kunne få til. Alt ved den fungerer bare. Store #Maverick-vibber i sin evne til å mane frem fortiden samtidig som den tilfører noe nytt. Dristig, muskuløs filmskaping fra et legendarisk talent."

Scott Mantz fra Movie Mantz roste den som en verdig oppfølger :

"GLADIATOR II er virkelig the REAL DEAL! En episk oppfølger verdig sin Oscar-vinnende forgjenger - flott action, fantastiske visuelle effekter, stjerneprestasjoner over hele linjen (spesielt PAUL MESCAL & DENZEL WASHINGTON)! Regissør RIDLEY SCOTT er tilbake i form! Jeg ble UNDERHOLDT!"

Du kan lese flere reaksjoner her. Dette er ikke fullstendige anmeldelser og bør selvsagt tas med en klype salt, men det er likevel spennende å høre at oppfølgeren i det minste virker lovende.