Gladiator 2 viser Pedro Pascal mot Paul Mescal i trailer

Det gikk nylig noen rykter som hevdet at traileren til Gladiator 2 ville ankomme og vises før Deadpool & Wolverine når den filmen hadde premiere i slutten av juli. Dette var nær, men ikke nøyaktig da Paramount i stedet gikk ut og bekreftet at traileren ville debutere 9. juli i stedet.

Dette betyr at traileren offisielt har kommet, og i den får vi lære mer om Paul Mescals Lucius, sønnen til Russell Crowes Maximus' kjærlighetsinteresse, Lucilla (Connie Nielsen), mens han kjemper for å overleve mot overveldende odds, inkludert Pedro Pascals general Marcus Acacius, og alt for Denzel Washingtons slaveeier Macrinus.

Det er unødvendig å si at filmen ser ut til å ha et mer actionfylt fokus enn originalfilmen, med hyppige kamper i colosseum, alt mens Lucius presser på for å velte og skape uro i Romerriket.

Gladiator 2 kommer på kino 22. november, og du kan se traileren nedenfor.