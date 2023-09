Glassbreakers: Champions of Moss avduker ny mester og gir en forhåndsvisning av åpen beta på Steam VR

Polyarc har kunngjort neste skritt på veien mot lanseringen av Glassbreakers: Champions of Moss. VR-tittelen, som til nå har vært tilgjengelig på Meta Quest 2. Spillets åpne beta starter nemlig på Steam i dag, og feirer dette med å introdusere en ny mester. Det er MJ22, kjærlig kjent som "Mojo", med en helt egen stil, men likevel kjent for fans av Moss -serien.

Mojo ligner på stålsoldatene du møter i Moss og Moss: Book II, men denne ser ut til å være utstyrt med en vilje. "Med Mojos evne kan du for første gang fysisk manipulere posisjonen til motstanderens champions, noe som tilfører spillet unike taktiske elementer", sier Saint Girons. "Vi har allerede sett kreative måter spillere har brukt Mojos evner på for å endre tempoet i spillet med én enkelt handling, og vi stopper ikke med Mojo. Vi ser frem til å innlemme enda flere champions og funksjoner i spillet som en del av vår satsing på live service."

Glassbreakers' designdirektør Danny Bulla snakket også om mesternes bevegelser og evner på Gamescom: "Du tenker sikkert at det er litt vanskelig å kontrollere tre mestere, hvis det er vanskelig nok å kontrollere én. Vi har forenklet det for å gjøre det lett å gå til og for å prøve å redusere den kognitive belastningen på spillerne, slik at det er enkelt. (...) Vi har hentet inspirasjon fra andre sanntidsstrategititler, men kombinert det med virtuell virkelighet."

I tillegg til denne karakteren arrangerer Polyarc også et spesialarrangement kalt "Chest Quest". Fra nå av og frem til 5. oktober har studioet økt hastigheten som spillerne bruker for å øke nivået på de ukentlige kistene sine, slik at de kan avansere raskere.

Skal du prøve ut Glassbreakers: Champions of Moss åpen beta som har startet på Steam?