Glassbreakers: Champions of Moss vil lanseres i jul

Som en del av VR Games Showcase har utvikleren Polyarc nettopp avslørt det offisielle lanseringsvinduet for Glassbreakers: Champions of Moss. Denne sanntids actionstrategikampen, som er basert i den bredere verdenen til Moss, er satt til å lanseres på PC via Steam og Meta Quest så snart denne høytiden, noe som tyder på enten en lansering i slutten av november eller desember.

Med denne informasjonen i bakhodet har vi også blitt fortalt om hva spillet vil inneholde ved debut. Vi kan forvente 12 spillbare mestere, fire kart, et progresjonssystem som lar spillerne spille i sitt eget tempo, rikelig med kosmetikk å tjene, en kooperativ Buds -modus, og til og med en community-first-tilnærming som vil forsøke å samle spillere fra hele verden og legge merke til deres tilbakemeldinger og tanker.

Når vi snakket om Glassbreakers, uttalte sjefsdesigner Chris Bourassa: "Da vi prøvde VR for mer enn 10 år siden, forestilte vi oss at følelsen av innlevelse og kontakt med venner og karakterer ville gi et ekstra nivå av spenning og glede til den typen spill vi elsket. Og med et team som brenner for konkurransespill, var Glassbreakers den første prototypen vi satte sammen. Hvem ville vel ikke ha lyst til å vekke til live barndommens actionfigurleker i en sanntidskamp i en oppslukende fantasiverden?"

Vi har ennå ikke hørt den faste utgivelsesdatoen for spillet, men uten tvil vil dette komme før heller enn senere.