Glastonbury-billettene ble utsolgt på bare 40 minutter

Hvis du vil komme deg inn på en populær festival i Storbritannia som Glastonbury, eller et hvilket som helst annet populært arrangement, må du ha flaksen på din side. Dette gjelder spesielt med de nye bookingreglene for Glastonbury, som ga billettaspiranter en tilfeldig plass i en lang kø, i stedet for at de måtte oppdatere siden når billettene ble lagt ut.

På bare 40 minutter var alle billettene utsolgt. Hver billett kostet 373,50 pund pluss et bestillingsgebyr på 5 pund, noe som er en helvetes masse penger å bruke. Med tanke på reisekostnader og mer, blir det nesten 500 pund per person.

Hvis du ikke fikk billett og likevel ønsker å bruke nesten 400 pund på det, får du en ny sjanse våren 2025, hvor kansellerte billetter vil bli lagt ut for salg. Prisene på Glastonbury har gått opp år for år, og i år var det en økning på 18 pund fra festivalen før.

