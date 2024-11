Glastonburys billettsalgsprosess er i endring

HQ

Det er snart den tiden på året igjen da millioner av fans strømmer til See Tickets i et forsøk på å sikre seg en av de altfor få billettene til den årlige musikkfestivalen Glastonbury, som arrangeres sør i Storbritannia til sommeren. Selv om det alltid er problemer med denne prosessen, som det er med billettkjøp på nettet generelt, har Glastonbury gjort en justering av årets billettkjøpsoppsett som det er verdt å være klar over.

For 2025-arrangementet er den viktigste endringen at i stedet for å gå inn på billettsiden og kontinuerlig oppdatere til du får tilgang, anbefales du nå å logge deg på før det åpner for å bli tildelt en tilfeldig plass i køen. Herfra må du vente til du blir sluppet inn, ettersom oppdatering vil plassere deg bakerst i køen.

Billettene vil bli lagt ut for salg fra 14. november kl. 18:00 GMT / 19:00 CET for de som også ønsker å sikre seg en busstur, før det ordinære innsalget åpner 17. november kl. 9:00 GMT / 10:00 CET. Som vanlig vil billetter utelukkende være tilgjengelige på nettstedet See Tickets, i et forsøk på å forhindre mersalg og skalpering.

