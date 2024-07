Glem plast: Den nye OnePlus Nord 4 5G vil være helt metall

HQ

OnePlus avduket OnePlus Nord 4 i Milano i dag. Det er den eneste enheten helt i metall i 5G-æraen, en designbeslutning oppnådd takket være to teknologiske fremskritt: 5G-antenner som er 50 % mer kompakte og mindre enn før, og et redesignet hovedkort som hjelper telefonene med å sende og motta signaler tydelig.

I tillegg til de tre iøynefallende fargene (Obsidian Midnight, Mercurial Silver og Oasis Green) har OnePlus Nord 4 en Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3-brikke og versjoner med opptil 16 GB LPDDR5X RAM og 512 GB lagringsplass. Batteriet er på 5500 mAh, med full lading på bare 28 minutter.

AI-baserte verktøy er en hjørnestein i OnePlus Nord 4. I batteriet er for eksempel den proprietære Battery Health Engine-teknologien implementert for å forlenge batterilevetiden. Trinity Engine "garanterer" optimal daglig ytelse, AI Speak, AI Writer og AI Summary for produktivitet, og AI Smart Cutout 2.0, blant annet for å ta og redigere bilder med 50-megapikslers Sony LYT-600-sensor.

OnePlus Nord 4 vil være tilgjengelig i Europa fra 8. august fra 499 euro.